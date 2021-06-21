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Общество21 июня 2021 14:27

В Свердловской области в Дeнь памяти и скoрби включат сирены

Система оповещения будет звучать во всех городах региона одновременно
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Сирены включат в 14:15

Сирены включат в 14:15

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завтра, 22 июня, в Дeнь памяти и скoрби во всех городах региона одновременно включат сирены. Об этом свердловчан предупредили спасатели МЧС.

- В 14:15 будут включены сирены системы оповещения, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели попросили жителей региона, услышавших сирены, сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ.