В России нелегально торгуют прививочными сертификатами

Не все готовы поставить прививку. Многие предпочитают рисковать свободой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России в разгар прививочной кампании развивается незаконный бизнес, мошенники торгуют прививочными сертификатами, предлагая приобрести документ о вакцинации от коронавируса.

Такими документами сегодня торгуют в социальных сетях. Мошенники предлагают загружать результаты «вакцинации» в аккаунты граждан на «Госуслугах», а также прислать бумажные варианты на дом.

Чем больше растет заболеваемость, тем выше цены на подобные услуги. Сейчас прививка на бумаге стоит от трех тысяч рублей. Граждан не пугает риск попасть под уголовную статью за подделку документов. По этой статье предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы. Об этом пишет NEWS.ru.