Губернатор отменил выпускные в школах Екатеринбурга и Свердловской области

Евгений Куйвашев объявил начало третьей волны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Екатеринбурга и Свердловской области из-за начала третьей волны коронавируса отменили выпускные вечера, а также проведение общегородских выпускных. Об этом в своей Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности, - рассказывает глава Среднего Урала.

По словам Евгения Куйвашева, в Свердловской области активизируется работ групп по контролю за соблюдением масочного режима.

- Да, прививочная кампания у нас идет. Но маска по-прежнему остается самым первым барьером, - констатирует губернатор. - Эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.

Таким образом, из-за сложной ситуации в Екатеринбурге и Свердловской области отменены общегородские и школьные выпускные.

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