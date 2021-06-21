Екатеринбургские клиенты Tele2 по ночам выбирают технику в интернет-магазинах

Фото: предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 проанализировал покупательскую активность жителей Свердловской области в интернет-магазинах. За год (март 2020 – март 2021) специалисты Tele2 из проектного офиса big data зафиксировали рост спроса на онлайн-заказы в ночное время. Так, лидером по популярности среди ночных покупателей стали интернет-магазины электроники и бытовой техники – на «Эльдорадо» пришелся 31% от общего числа пользователей онлайн-шоппинга.

Tele2 с помощью big data оценила покупательскую активность своих абонентов в ночное время и выяснила, какие еще покупки совершают екатеринбуржцы с 22:00 до 07:00.

Data scientists компании выбрали восемь интернет-магазинов с отличным друг от друга ассортиментом – от медицинских товаров до ювелирных украшений. В выборку попали СБЕР ЕАПТЕКА, магазин бытовой техники и электроники «Эльдорадо», интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», сервис по поиску и покупке авиабилетов KUPIBILET.RU, интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous, сервис доставки продуктов СберМаркет и интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. В исследовании учитывались клиенты, которые при регистрации получили соответствующее SMS. Для точности оценки в выборке участвовали только уникальные абоненты в пределах каждого месяца.

Лидером по количеству ночных клиентов в регионе стал интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники «Эльдорадо» – онлайн-каталог товаров за год (март 2020 – март 2021) просмотрели 31% пользователей от общего числа онлайн-шопперов. На втором месте по популярности среди «полуночников» оказался интернет-магазин парфюмерии и профессиональной косметики «Золотое яблоко», на который пришлось 28% клиентов.

Высокотехнологичный сервис доставки продуктов Сбермаркет уверенно занял третью строчку рейтинга с долей пользователей в 19%. На четвертом месте в рейтинге – интернет-магазин ювелирных украшений SOKOLOV. За год доля пользователей этого интернет-магазина достигла 12%. Сервисы СБЕР ЕАПТЕКА, KUPIBILET.RU и интернет-магазин обуви и аксессуаров Rendez-Vous совокупно посетили 10% от общего числа ночных покупателей.