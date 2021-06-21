Празднование Дня молодежи в Екатеринбурге было запланировано на 26 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии сообщили, что изменят формат мероприятий, посвященных празднованию Дня молодежи 2021 в Екатеринбурге. Массовые мероприятия из-за роста числа заболевших коронавирусом планируют отменить и часть программы пройдет онлайн.

Пока официального документа об отмене мероприятий нет, но известно, что формат празднования будет изменен.

В честь Дня молодежи 2021 в Екатеринбурге 26 июня были запланированы проведение творческого фестиваля молодежи – это выступление воспитанников творческих клубов районов города, фестиваль косплея «АЗИЯ БРИЗ: Приквел», молодежный фестиваль по искусству жонглирования световыми и огненными предметами «ГОРИзонт», чемпионат и первенство города и области по велосипедному спорту, а также спортивные активности и творческие мастер-классы.

В Уральской футбольной академии должен был состояться летний культурно-спортивный фестиваль для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Мы все можем!» и открытый турнир по мини-футболу, приуроченный к Международному дню борьбы с наркоманией.

В администрации Екатеринбурга подтвердили, что представленная программа празднования Дня молодежи 2021 уже не актуальна.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о возможных ограничениях из-за распространения коронавируса в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отменят ли фестиваль Коляда- plays 2021 в Екатеринбурге: отвечает Николай Коляда.

Международный фестиваль запланирован на даты: с 20 по 30 июня 2021 (подробнее)

Отменят ли «Ночь музыки-2021» в Екатеринбурге: отвечает организатор фестиваля Евгений Горенбург. Должны выступить "Каста", Леонид Агутин, Вадим Самойлов и другие звезды (подробнее)

Летние фестивали 2021 в Екатеринбурге: подборка на любой вкус от классики до байк-рок тусовки. Публикуем список летних фестивалей (подробнее)