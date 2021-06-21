Огонь с машины, которую подожгли специально, перекинулся на припаркованные рядом автомобили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить женщину, заказавшую поджог машины бывшего мужа. Спалить автомобиль она решила из ревности, когда узнала, что на нем ездит сожительница экс-супруга. Сама поджигать машину она не хотела, поэтому попросила знакомого, заплатив ему 10 тысяч рублей.

- Женщина сообщила сведения о марке, регистрационном номере и где конкретно в ночное время припаркован автомобиль, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - В свою очередь, мужчина решил привлечь в качестве соисполнителя своего знакомого, с которым он ранее вместе отбывал наказание в колонии, предложив ему дополнительный заработок.

Ночью, 16 апреля 2020 года товарищи пришли к месту, где был припаркован Toyota Corolla эк-супруга женщины, облили его бензином и подожгли. Но сгорела не только заказанная машина - пламя быстро перекинулось на припаркованные рядом Chevrolet Cobalt и Skoda Octavia.

Сейчас женщина и два поджигателя ждут суда. Екатеринбурженку обвиняют по части 3 статьи 33 и части 2 статьи 167 УК РФ (организация уничтожения и повреждения чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога), мужчин – по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, путем поджога). Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга.