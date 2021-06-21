На Урале ищут волонтеров для тушения пожара в заповеднике «Денежкин Камень»

Причиной пожара мог стать удар молнии. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

В Свердловской области продолжает гореть природный заповедник «Денежкин Камень». По состоянию на 21 июня площадь пожара пока остается прежней и составляет 63 гектара, кромка пожара составляет 3 800 метров.

Отсутствие дождей в районе заповедника, горный рельеф и сухая подстилка существенно затрудняют борьбу с огнем. Поэтому общественники объявили о поиске волонтеров, которые смогут помочь с тушением пожара. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Команда огнеборцев природного заповедника. Причиной пожара мог стать удар молнии. Фото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»

Сегодня с огнем ведут борьбу 75 человек, среди которых сотрудники «Денежкиного Камня», МЧС, «Гринпис России», специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов и «Авиалесохраны», волонтеры и добровольцы.

Также 20 июня на место возгорания вылетел из Москвы представитель Минприроды РФ Алексей Яковлев.

Узнать более подробную информацию о том, как стать волонтером, можно через WhatsApp по номеру телефона 8-922-211-08-35.

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