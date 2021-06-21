В Нижнем Тагиле под суд отправили бывших сотрудников ГИБДД

Стражи порядка сначала задержали, а потом отпустили нарушителя Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила передано уголовное дело в отношении четверых бывших сотрудников ГИБДД, в которых обвиняют в организации злоупотребления должностными полномочиями и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом информирует старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Следствие пришло к выводу, что 10 июля прошлого года в 21:10 у дома 2А по улице Исинская в Нижнем Тагиле два инспектора ДПС остановили «ЗАЗ Шанс». Водитель за рулем этого автомобиля был лишен прав на срок три года за ДТП.

Мужчину доставили в отдел полиции для привлечения к ответственности. Однако позже начальник отдела ГИБДД МУ МВД «Нижнетагильское» дал указание заместителю командира взвода освободить водителя и вернуть ему автомобиль, что и было сделано. Мужчина продолжил ездить без прав.

- Должностные лица Нижнетагильского гарнизона, о которых идет речь, были уволены из органов внутренних дел еще в 2020 году, вскоре после того, как сыщики регионального ФСБ выявили данный противоправный факт. Все они были вынуждены расстаться с системой МВД по отрицательным мотивам. Если в ходе судебного разбирательства их вина найдет свое подтверждение, все четверо будут привлечены к предусмотренной законом уголовной ответственности, - комментирует ситуацию начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.