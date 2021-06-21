Очень доброжелательны: кинологическая служба аэропорта Кольцово пополнилась милыми питомцами

Новым питомцам предстоит пройти обучение. Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Кинологическая служба екатеринбургского аэропорта «Кольцово» пополнилась новыми питомцами пород лабрадор и бордер-колли. Лабрадор Веста – четвертый питомец этой породы в уральской воздушной гавани, а бордер-колли Тара - первый представитель этой породы в аэропорту Екатеринбурга.

Таре всего полгода, ее доставили из Сыктывкара, несколько поколений ее предков служили и служат в спасательных подразделениях. Собаки породы бордер-колли совсем небольшие, поэтому обладают большой ловкостью. Они выносливы и способны к быстрой дрессировке.

Фото: пресс-служба аэропорта "Кольцово"

Десятимесячную Весту привезли из Челябинска, в Екатеринбурге она сменит 8-летнего «пенсионера» - лабрадора по кличке Дарт Ангел.

В следующем году «новобранцев» отправят в школу служебно-розыскного собаководства МВД РФ. После этого они приступят к несению службы в аэропорту Екатеринбурга.