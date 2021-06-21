На Дальний Восток отправились служить 200 уральских призывников

Фото: пресс-служба ЦВО

Больше двухсот призывников отправились со сборного пункта Свердловской области на Дальний Восток к местам несения службы в воинских частях и соединениях.

В пути новобранцев обеспечивают трехразовым горячим питанием в вагоне-ресторане. Перед отправкой состав полностью продезинфицировали, в поезде постоянно находится врач, который следит за состоянием призывников.

Из-за пандемии коронавируса торжественная отправка первого эшелона новобранцев прошла без участия их родственников. Призывники прошли тестирование на коронавирус.

- Все призывники на сборных пунктах были обеспечены военной формой, несессерами, банковскими картами национальной платежной системы «Мир», персональными электронными картами, - рассказывают в пресс-службе ЦВО.

В дорогу новобранцам выдали защитные маски и дезинфицирующие растворы.