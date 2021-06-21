Принцип масштаба: подбираем бытовую технику для небольшой кухни

Фото:предоставлено Polaris

Мы знаем, как важны в доме уют и чистота. Для организации порядка в маленькой квартире нужен особый подход. Эргономичная бытовая техника Polaris не займет много места и обеспечит качественную и тихую работу, оставив в доме пространство для жизни. Мы продумали, как не захламить вашу кухню, но иметь под рукой все необходимое!

Фото:предоставлено Polaris

Чайник Polaris PWK 1759CGL

Компактный и легкий чайник, вмещающий в себя стандартные 1,5 литра воды. Его вес менее 1 кг (0,94 кг), а высота и ширина с ручкой – 23 см. Корпус вращается на базе на 360 С, а шкала уровня воды – двусторонняя, поэтому чайник найдет свое место на миниатюрной кухне и будет удобен в использовании и правшам, и левшам. Благодаря технологии Waterway PRO воду можно заливать не открывая крышку – «умный» клапан открывается под струей воды. Для удобной очистки инженеры Polaris сделали крышку полностью съемной. Корпус сделан из высококачественного термостойкого стекла, обеспечивающего экологичность и безопасность. Английский контроллер STRIX гарантирует 15 тысяч циклов кипячения, что равно 10 годам интенсивного использования. Защитная система в чайнике не допускает нагрева без воды. Приятная и яркая подсветка, стильный корпус украсят интерьер.

Погружной блендер Polaris PHB 1583L Silent

4 в 1: измельчитель, блендер, миксер и пюремейкер. Этот блендер заменит 4 прибора и не займет много места. Два варианта хранения: в разборном виде на или на удобной нескользящей подставке. Оснащен 25 скоростями с плавной регулировкой и режимом ТУРБО. Благодаря технологии SilentPRO работает в два раза тише*. Встроенная система PROtect+ защищает двигатель от перегрева и перегрузки, обеспечивает долговечность. Четырехлепестковый нож с титановым покрытием работает эффективнее и сохраняет прочность и остроту.

Фото:предоставлено Polaris

Мультиварка Polaris PMC 0489IH

Плюс один квадратный метр освободится на вашей кухне, если вы предпочтете мультиварку полноразмерной плите. Выбирая модель, обратите внимание на современные индукционные. Главная особенность PMC 0489IH – индукционный нагрев и сферическая чаша с эффектом русской печи. Большое количество режимов, может стать альтернативой и духовке, и плите, и даже су-виднице, всего 57 программ. Мультиварка оснащена чашей с удобными ручками объемом четыре литра, позволяющей приготовить до восьми порций. Чаша имеет шестислойное антипригарное покрытие. Функция «Мой рецепт PLUS» предлагает индивидуальную настройку режимов приготовления до трех шагов. Мультиварка может поддерживать температуру 24 часа, также можно поставить таймер отсрочки приготовления.

Фото:предоставлено Polaris

Кофеварка Polaris PCM 2001AE

Устройте Coffee non-stop на своей кухне – кофеварка Polaris способна сварить более пяти чашек без перерыва, занимая при этом всего лишь 14х30 см. PCM 2001AE оснащена запатентованной системой фильтрации Cream, улучшающей экстракцию кофе и создающей неподражаемую густую кофейную пенку. И итальянской помпой с давлением 20 бар. В кофеварку интегрирована интеллектуальная система напоминаний об удалении накипи и контроля уровня воды.