Где поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге: список адресов на 21 июня 2021

Прививки от коронавируса ставят в торговых центрах и аэропорту "Кольцово" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый компонент прививки от коронавируса 21 июня 2021 года можно поставить по следующим адресам:

Екатеринбург

СТЦ «Мега», улица Металлургов, 87 – с 15 до 19 часов

ТРК «Парк Хаус», улица Сулимова, 50 – с 10 до 14 часов

ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133 – с 12 до 18 часов

ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41 – с 16 до 19 часов

ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46 – с 10 до 15 часов

Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, здравпункт на первом этаже – с 13 до 19 часов.

Также вакцинироваться от коронавируса можно в Нижнем Тагиле – ТРЦ «DEPO» по Свердловскому шоссе, 31б с 16 до 20 часов, в Ирбите в ТЦ «Меридиан» по улице Советской, 100 А/1 с 10 до 16 часов.