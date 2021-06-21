В Нижнем Тагиле открыли новый диализный центр

В день оборудование позволит обеспечивать помощью 84 пациента. Фото: пресс-служба Администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле по адресу Уральский проспект, 101, открыли третий диализный центр, где будут помогать по программе ОМС пациентам с заболеваниями почек.

Специалисты говорят, что теперь у жителей Нижнего Тагила появилась возможность получать высококвалифицированную помощь, не выезжая из города.

Центр оборудован современной медицинской техникой, которая соответствует европейским стандартам. Здесь установили 14 аппаратов искусственной почки, которые позволят в день принимать по 84 пациента. Об этом информирует пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.