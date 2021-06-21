Искали с квадрокоптером: в Нижнем Тагиле мужчина вышел из ковидного госпиталя и пропал

Фото: поисковый отряд "Скорпион"

В Нижнем Тагиле полиция занимается поисками 67-летнего Юрия Чугайнова. Мужчина с подскочившей температурой и жалобами на ухудшившееся самочувствие 18 июня обратился в Городскую больницу №1. Врачи решили, что пациент может продолжить лечение дома.

После этого, мужчина отправился домой, но туда так и не пришел. На следующий день родственники, не знавшие, что Юрия не стали госпитализировать, обратились за помощью к стражам порядка. Об этом сообщает пресс-служба МУ МВД по Нижнему Тагилу.

Полиция организовала поиски пропавшего мужчины, после этого к ним подключились волонтеры поискового отряда «Скорпион». Были изучены записи с камер наблюдения, а также обследован лесной массив рядом с больницей при помощи квадрокоптера.

Рост мужчины – 170 сантиметров, темные волосы с сединой, голубые глаза. Из больницы ушел в черном спортивном костюме и бордовых кроссовках. Информацию о местонахождении Юрия Чугайнова можно передать по телефону 102.