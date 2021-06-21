В Екатеринбурге снова пройдут дожди

Дожди ожидаются на протяжении двух дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в начале новой недели снова пройдут дожди. Осадки ожидаются во вторник и среду. Также в уральской столице возможна гроза.

Понедельник, 21 июня: солнечно, к вечеру – малооблачно, без осадков, температура воздуха +21, ночью столбики термометров опустятся до отметки +13 градусов.

Вторник, 22 июня: пасмурно, небольшой дождь, к вечеру возможна гроза. Температура воздуха +27 градусов, ночью +13.

Среда, 23 июня: переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +21 градус днем и всего +9 ночью.

В остальные дни на этой неделе синоптики дождей пока не прогнозируют. Напомним, что в воскресенье, 20 июня в Свердловской области из-за сильного ветра около 50 тысяч человек остались без электроэнергии.