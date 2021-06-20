Ураган оставил без электричества 7,6 тысяч человек на Урале

О повреждении электрических сетей можно сообщать энергетикам по телефону: 8 800 2200 220. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Из-за сильного ветра в Свердловской области нарушилось электроснабжение в нескольких населенных пунктах. Всего без света остались 7,6 тысяч человек.

- Технологические нарушения зафиксированы на территориях Каменск-Уральского, Камышловкого, Красноуфимского, Михайловского, Краснотуринского, Богдановического, Талицкого, Красноуральского, Ивдельского, Первоуральского, Сысертского и ряде других районов, - уточняют в «Россети Урал».

Сейчас одни специалисты подключают дома к сети по резервным схемам, а другие обходят энергообъекты, чтобы понять, где и какой ущерб нанес ветер.

- В «Свердловэнерго» объявлен особый режим работы, - добавляют в «Россети Урал». - Всего на устранении последствий непогоды задействовано более 140 человек в составе 41 бригады филиала «Свердловэнерго», оснащенные 43 единицами спецтехники.

Энергетики напоминают, что о повреждении электрических сетей можно сообщать по телефону: 8 800 2200 220.