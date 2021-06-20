В Екатеринбурге 17-летняя девушка пострадала в ДТП с такси

У девушки диагностировали ушибленную рану лба и ушиб грудной клетки. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В десятом часу утра на улице Трудовой столкнулись «Рено Логан» и «Рено Каптюр». Водитель первой машины, не соблюдая дистанцию, врезался в заднюю часть второй машины. В итоге в «Рено Логан» пострадала 17-летняя девушка, находившаяся на заднем сиденье. У нее ушибленная рана лба и ушиб грудной клетки.

- Со слов матери пострадавшей девушки, установлено, что она с дочерью на автомашине такси возвращалась домой, обе находились на заднем пассажирском сиденье и были пристегнуты штатными ремнями безопасности, - уточняют в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. - Проезжая регулируемый перекресток улиц Трудовая – Фабричная, водитель такси неожиданно резко затормозил, в результате чего произошло столкновение с впереди движущейся автомашиной.

Сам виновник аварии рассказал, что подъезжая к перекрестку он думал, что успеет проехать его на мигающий зеленый сигнал светофора, однако не учел скорость идущей впереди машины.