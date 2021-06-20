Из-за сильного ветра пожар в заповеднике Денежкин Камне распространился на 63 гектара

Длина кромки пожара - 3800 метров. Фото: группа «Природный заповедник «Денежкин Камень», vk.com

В природном заповеднике «Денежкин Камень» продолжается пожар. Его площадь растет с каждым днем. И если в субботу, огнем были охвачены 52,8 гектаров, то уже к утру воскресенья пламя распространилось на площадь в 63 гектара.

- Длина кромки пожара - 3800 метров, - уточняют в заповеднике. - На пожаре работают 56 человек: 12 сотрудников заповедника, 23 человека Уральской авиабазы, 6 человек «Авиалесоохрана», 15 человек МЧС.

Ситуация усугубляется сильным ветром в горах в районе пожара. Его скорость достигает 25 метров в секунду. Впрочем есть и положительные моменты - прошедший накануне дождь замедлил распространение огня. К сожалению, земля быстро высыхает, так что сотрудники заповедника ожидают, что скоро горение возобновится с прежней силой.