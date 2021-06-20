Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 июня 2021 10:22

26-летнего парня, сбитого грузовым поездом, доставили в больницу Екатеринбурга с травмой головы

Авария произошла под Заречным
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Авария произошла в субботу вечером.

Авария произошла в субботу вечером.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу вечером у железнодорожной станции Баженово неподалеку от Заречного произошла авария. На главном пути грузовой поезд задел 26-летнего парня.

- Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен в городскую больницу Екатеринбурга, - уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.

В связи со случившимся Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку. В надзорном ведомстве изучат, как соблюдался закон о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.