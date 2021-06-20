Уральские боксеры в финале Кубка России заняли первое место и выиграли 10 миллионов

Уральцы выиграли со счетом 16:14. Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Накануне в Екатеринбурге боксеры бились за призовой фонд в 20 миллионов рублей — это был финал командного Кубка России по боксу среди мужчин. Причем победа досталась уральским спортсменам.

- В решающей встрече команда Уральского федерального округа со счетом 16:14 обыграла коллектив из Центрального федерального округа, - уточняют в Федерации бокса России.

Из выигрышных 20 миллионов десять получила уральская команда. Еще 7 и 3 миллиона получили команды, занявшие второе и третье место.