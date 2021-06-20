Голого мужчину, бегавшего по Тюменскому тракту, увезли в больницу

На мужчине совсем не было одежды. Фото: Инцидент.Екатеринбург, vk.com

В субботу днем многих автомобилистов, ехавших по Тюменскому тракту, шокировало странное зрелище - посреди дороги ходил мужчина, на котором совсем не было одежды.

- Он поднимал руки вверх. Даже запрыгивать пытался на некоторые машины, - рассказывают очевидцы.

Причина такого поведения мужчина неизвестны. Но известно, что с ним случилось дальше - к участку дороги, по которому он гулял, прибыли сотрудники ГИБДД. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая и увезла мешавшего движению мужчину в больницу.