На Урале зафиксировано рекордное обмеление рек

Обмеление рек приводит к серьезным последствиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2021 году зафиксировано рекордное за 90 лет наблюдений обмеление рек. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

К примеру, в реке Тагил сейчас уровень воды на пять сантиметров ниже нижней планки. Уровень воды в некоторых уральских реках ниже в два-три раза минимальных значений нормы.

Самые низкие показатели зафиксированы в реках Уфа в Красноуфимске, три водность в мае оказалась в три раза меньше средних норм, а также в реке Ирбит, где уровень воды снизился на 15 сантиметров.

Эксперты считают, что низкие показатели связаны с небольшим количеством осадков в апреле и первой половине мая этого года.

Специалисты говорят, что обмеление рек приводит к замедлению роста водорослей, изменению солевого баланса в почве. Также этот процесс вредит рыбам и животным.

Уральский эколог Андрей Волегов полагает, что бороться с низким уровнем воды в реках – задача сложная. Одним из компонентов ее решения является бережное отношение к воде со стороны потребителей.

- Хотелось бы, чтобы жители отнеслись к подобной ситуации с понимаем и во благо обеспечения города водой пользовались ею экономнее. Также сократить уровень потребления воды возможно на предприятиях, - говорит эколог.