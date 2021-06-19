Озвучен список кандидатов в Госдуму от «Единой России» по Свердловской области

В "Единой России" определились с кандидатами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве на ХХ съезде партии «Единая Россия», где озвучен федеральный список кандидатов в Госдуму по итогам праймериз. В группу №10 вошли 8 кандидатов в депутаты от Свердловской области.

Первая тройка:

1. Губернатор региона Евгений Куйвашев

2. Депутат Госдумы Павел Крашенинников

3. Руководитель регионального исполком Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева

Далее следуют:

4. Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько

5. Первый заместитель губернатора региона Александр Высокинский

6. Глава свердловских профсоюзов, депутат Госдумы Андрей Ветлужских

7. Лидер региональных единороссов Виктор Шептий

8. Депутат Заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников.

Отметим, что по итогам праймериз в этом списке были Зелимхан Муцоев и Антон Шипулин.

На съезде партии также названы кандидаты в Госдуму по одномандатным округам в Свердловской области. В него попали:

1. Андрей Альшевских

2. Лев Ковпак

3. Сергей Чепиков

4. Константин Захаров

5. Максим Иванов

6. Зелимхан Муцоев

7. Антон Шипулин.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут в России с 17 по 19 сентября 2021 года.