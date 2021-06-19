Где сделать прививку от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области: с 20 по 25 июня 2021

Привиться от коронавируса можно в торговых центрах Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации регионального оперативного штаба, в Свердловской области первым компонентом привились 524 866 человек, полностью завершили курс вакцинации 442 811 человек. Это около 10% населения области. Поэтому масштабная вакцинация населения от коронавируса продолжается.

Информируем, где можно поставить прививку от коронавируса в Екатеринбурге и Свердловской области с 20 по 25 июня 2021 года:

Екатеринбург

1. ТРЦ «Гринвич», улица 8 Марта, 46: 21, 24 и 26 июня с 10 до 15 часов.

2. СТЦ «Мега», улица Металлургов, 87: с 20 по 25 июня с 15 до 19 часов.

3. ТРЦ «Алатырь», улица Малышева, 5: 24 июня с 15 до 19 часов.

4. ТРЦ «Академический», улица Краснолесья, 133: с 20 до 25 июня с 12 до 18 часов.

5. ТРЦ «Парк Хаус», улица Сулимова, 50: с 20 по 25 июня с 10 до 14 часов.

6. ТЦ «Максидом», улица Тверитина, 45: 23 июня с 16 до 19 часов.

7. ТЦ «Мегаполис», улица 8 Марта, 149: 25 июня с 11 до 14 часов.

8. ТЦ «Дирижабль», улица Шварца, 17: 22 и 24 июня с 11 до 14 часов.

9. ТЦ «Омега», проспект Космонавтов, 41: с 21 по 25 июня с 16 до 19 часов.

10. Гипермаркет «Сима-Ленд», улица Черняховского, 86/12: 22 и 24 июня с 10 до 18 часов.

11. Екатеринбургский государственный цирк, улица 8 Марта, 43: 23 и 24 июня с 14 до 19 часов.

12. Аэропорт «Кольцово», площадь Бахчиванджи, 1. Терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт: с 21 по 25 июня с 13 до 19 часов.

Нижний Тагил

ТРЦ «DEPO» , Свердловское шоссе, 31б: 20 июня с 10 до 20 часов, с 21 по 25 июня с 16 до 20 часов.

Ирбит

1. ТЦ «Меридиан». Улица Советская, 100 А/16 21 июня с 10 до 16 часов.

2. Отделение Сбербанка №13, улица Елизарьевых, 33: 23 июня с 10 до 16 часов.

3. Столовая «Юбилейная», улица Карла Маркса, 119: 25 июня с 10 до 16 часов.

Сысерть

ТЦ «Бажов, улица Коммуны, 37: 20 июня с 10 до 14 часов.