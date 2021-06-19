В Екатеринбурге за лето два раза закроют Макаровский мост

В июле 2021 года Макаровский мост перекроют два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается масштабная реконструкция Макаровского моста. В ходе нее в июле мост дважды ненадолго закроют для движения всех видов транспорта.

Перекрытия коснутся участка по улице Челюскинцев: от Гражданской до Бориса Ельцина.

10 июля с 9 утра до 23:55 11 июля.

23 июля с 22 часов до 5 утра 26 июля.

В администрации города сообщают, что на время перекрытия Макаровского моста транспорт будет направлен по улицам Ельцина Ленина. 8 Марта, Калра Либкнехта, Свердлова и переулку Красному.