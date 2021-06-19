В Екатеринбурге прошла панихида по жертвам политических репрессий

Панихида прошла в Троицкую родительскую субботу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Троицкую родительскую субботу, 19 июня в 13 часов на 12 километре Московского тракта в Екатеринбурге, где расположен Мемориальный комплекс жертв политических репрессий, прошла панихида в память о жертвах политических репрессий 1930-х – 50-х годов.

У мемориала собрались несколько десятков человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день к Мемориалу пришли десятки человек. Из-за сложной обстановки с коронавирусом от традиционного митинга организаторы в 2021 году отказались.

Мероприятие проводится здесь каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ