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Общество19 июня 2021 13:59

В Екатеринбурге прошла панихида по жертвам политических репрессий

Памятное мероприятие провели на 12 километре Московского тракта
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Панихида прошла в Троицкую родительскую субботу

Панихида прошла в Троицкую родительскую субботу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Троицкую родительскую субботу, 19 июня в 13 часов на 12 километре Московского тракта в Екатеринбурге, где расположен Мемориальный комплекс жертв политических репрессий, прошла панихида в память о жертвах политических репрессий 1930-х – 50-х годов.

У мемориала собрались несколько десятков человек

У мемориала собрались несколько десятков человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот день к Мемориалу пришли десятки человек. Из-за сложной обстановки с коронавирусом от традиционного митинга организаторы в 2021 году отказались.

Мероприятие проводится здесь каждый год

Мероприятие проводится здесь каждый год

Фото: Алексей БУЛАТОВ

От традиционного митинга в этом году отказались

От традиционного митинга в этом году отказались

Фото: Алексей БУЛАТОВ