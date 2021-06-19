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Здоровье19 июня 2021 13:41

В Нижнем Тагиле усилят контроль за масочным режимом

В уральском городе наблюдается рост числа заболевших коронавирусом
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Масочный режим в Нижнем Тагиле ужесточат

Масочный режим в Нижнем Тагиле ужесточат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижний Тагил Свердловской области мэрия афишировала ужесточение контроля за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Городской оперштаб зафиксировал ухудшение ситуации за последние две недели. Около 70% новых случаев заражения коронавирусом приходятся на общественные места, еще 20% горожан заражаются дома, источник заражения 10% граждан не определен.

Теперь власти города будут тщательнее следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер предосторожности в общественных местах.

Сейчас в городе привили только 25% от плана, это 41 тысяча человек. Об этом пишет портал TagilCity.ru.