В Нижнем Тагиле усилят контроль за масочным режимом

Масочный режим в Нижнем Тагиле ужесточат Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Нижний Тагил Свердловской области мэрия афишировала ужесточение контроля за соблюдением масочного режима из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Городской оперштаб зафиксировал ухудшение ситуации за последние две недели. Около 70% новых случаев заражения коронавирусом приходятся на общественные места, еще 20% горожан заражаются дома, источник заражения 10% граждан не определен.

Теперь власти города будут тщательнее следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других мер предосторожности в общественных местах.

Сейчас в городе привили только 25% от плана, это 41 тысяча человек. Об этом пишет портал TagilCity.ru.