Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 июня 2021 года

Ситуация с коронавирусом в Екатеринбурге снова ухудшается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 63 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Пышме, Дегтярске, Каменске-Уральском, Кушве, Кировграде, Нижнем Тагиле, Реже, Шалинском ГО, Верхотурье и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан в регионе составляет 91 594 человека, из них 85 415 полностью справились с инфекцией. За прошедшие сутки диагноз снят у 146 человек.

По состоянию на 19 июня 2021 года 314 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 178 из них размещены в палатах реанимации, 142 подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки подтвердилась гибель от коронавируса еще 14 человек. Общее число жертв пандемии составляет 3 663 человека.