В Екатеринбурге забывчивый кавалер «подарил» подруге 265 тысяч рублей

На женщину завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге женщина самовольно потратила с кредитной карты своего знакомого 265 тысяч рублей, после чего на нее возбудили уголовное дело из-за заявления 37-летнего гражданина.

Мужчина отдыхал вместе с подругой в одном из баров по улице Малышева. В какой-то момент у женщины закончились деньги, на что она пожаловалась кавалеру. Тот, будучи в подпитии, передал ей свою кредитную карту, сообщил пин-код, а после покупки коктейля забыл забрать ее обратно.

Позже пара пришла домой к мужчине, где он сразу лег спать, а дама с его картой вернулась в бар и продолжила фуршет. После этого она совершила не менее 50 операций с картой через банкомат.

Под утро женщина вернулась домой и положила кредитную карты на тумбочку в коридоре, надеясь, что ее кавалер не заметит пропажу значительной суммы. Но мужчина пропажу заметил и обратился в полицию. Об этом сообщает Отделение по связям со СМИ УМВД РФ по Екатеринбургу.