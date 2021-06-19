В Академическом байкер на скорости протаранил четыре иномарки и попал в реанимацию

Фото: паблик "Инцидент Екатеринбург"

В пятницу, 18 июня, в 23:15 на перекрестке улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина произошло серьезное ДТП с участием мотоцикла и четырех иномарок. Только по случайности авария обошлась без человеческих жертв.

Как пояснили в городской ГИБДД, иномарки Mercedes, Honda, Hyundai и Chevrolet ожидали разрешающий сигнал светофора, в этот момент в них сзади врезался мотоцикл Yamaha, ехавший по улице Краснолесья со стороны улицы Рябинина.

Байкер не обеспечил должного контроля за движением транспортного средства и столкнулся с автомобилем, после чего упал на асфальт, а байк протаранил четыре автомобиля.

С места аварии мотоциклиста госпитализировали в реанимацию Горбольницы №36 с диагнозом черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и перелом левой кисти.