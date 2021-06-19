Выходные в Екатеринбурге будут прохладными

В субботу в уральской столице установилась дождливая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные, 19 и 20 июня 2021 года в Екатеринбурге и окрестностях будут прохладными, а субботу еще и дождливой. Потепление до +25 градусов ожидается только на следующей неделе.

В субботу, 19 июня, в Екатеринбурге на протяжении всего дня будет идти небольшой дождь, температура воздуха составляет +16…+17 градусов. Вечером столбики термометров опустятся до отметки +15 градусов. Ветер западный дует со скоростью 5 метров в секунду.

В воскресенье, 20 июня, в уральской столице утром будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Днем небо прояснится. Утром будет +18, днем столбики термометров поднимутся до отметки в +21 градус. Ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 9 метров в секунду.