В Екатеринбурге сгорели два соседних дома

Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге в половине десятого вечера в пятницу, 18 июня, сгорели два частных деревянных дома, расположенных по соседству друг с другом по Еловскому перелку.

На частной территории сгорели два строения. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Огонь распространился на площади в 300 квадратных метров. На место выехали 7 единиц пожарно-спасательной техники, а также 21 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба ГМ МЧС по Свердловской области.

Уже через 20 минут спасателям удалось локализовать огонь, а в 21:56 открытое горение было ликвидировано, после чего началась проливка конструкций.

Никто из людей не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

По предварительной информации никто из людей на пожаре не пострадал.