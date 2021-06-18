Губернатор Свердловской области предложил мэрам городов чаще обходить свои территории пешком

По словам губернатора, настоящий руководитель должен общаться с людьми и выходить из кабинета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мэрам городов почаще обходить свои территории пешком. Отвечая на вопросы в своем Instgram, глава региона выделил следующее обращение: предложите руководителям городов ходить хоть иногда пешком по улицам, а не видеть их из окна своей машины. Пусть пройдутся по дворам, где нет дорог.

Евгений Куйвашев согласился с читателем и поддержал его инициативу. По его словам, настоящий руководитель должен общаться с людьми и выходить из кабинета, чтобы видеть реальную картину дел.

- Особенно это важно для глав муниципалитетов, которые ежедневно должны решать самые насущные вопросы людей. Поэтому вашу инициативу я могу только поддержать и прошу глав муниципалитетов этому формату работы уделить особое внимание, как можно чаще практиковать такие обходы.

Примечательно, что на этой неделе Евгений Куйвашев вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым пешком обошел объекты благоустройства на набережной реки Исеть.