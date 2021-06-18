Выпускной в Уральском федеральном университете пройдет в офлайн-формате

Встреча тех, кто получает дипломы, состоится в офлайн-формате, несмотря на пандемию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускной в Уральском федеральном университете проведут в традиционном формате. Встреча тех, кто получает дипломы, состоится в офлайн-формате, несмотря на пандемию коронавируса. Церемония состоится 26 июня на университетской площади перед главным корпусом УрФУ.

- В официальном письме из администрации города говорится, что обязательным является соблюдение общественного порядка и безопасности, а также рекомендаций по санитарно-эпидемиологической защите участников «в связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции, - говорится в официальном Telegram-канале УрФУ.

Напомним, ранее стало известно об отмене общегородского выпускного у выпускников школ. Одиннадцатиклассники должны были собраться на площадке «Екатеринбург-Экспо». А вот «Уральская ночь музыки» все-таки состоится, но на некоторых площадках будет регистрация, чтобы избежать скопления людей.