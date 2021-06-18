Врач из Свердловской области стала номинантом международной премии Астрид Линдгрен

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Жительница Свердловской области Светлана Лаврова номинирована на крупную международную премию Астрид Линдгрен, одну из самых престижных наград в области детской литературы. Женщина является автором около сотни изданных книг. Соискателем премии она станет от Свердловской библиотеки имени В.П. Крапивина и в этом году впервые получит такое право.

Писательница в своих книгах рассказывает об уральских школьниках. Место действия – Свердловская область. В основном сюжеты ее произведений являются сказочными. Автор работает над своими творениями исключительно по выходным.

- В будние дни Светлана Лаврова – врач-нейрофизиолог Свердловского онкодиспансера. Она потомственный медик: прапрадед и прадед были земскими фельдшерами, дед – хирургом, - рассказывает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.

Сама Светлана Лаврова считает, что медицина лечит тело, а литература – душу.