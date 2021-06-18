В Екатеринбурге двое братьев обокрали квартиру местной жительницы

Подозреваемые раньше проживали по адресу, где совершили преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двоих братьев подозревают в краже из квартиры 46-летней женщины на Эльмаше. Местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что из ее жилища пропали личные вещи. Ущерб оценили в 14.5 тысяч рублей. Во время осмотра выяснилось, что злоумышленники разбили стекло на балконе, расположенном на втором этаже.

- Сыщикам уголовного розыска территориального ОВД удалось поймать подозреваемого в хищении имущества из квартиры, им оказался ранее не судимый 17-летний парень. Также был задержан его 35-летний брат, нигде неработающий и ранее судимый за совершение серии имущественных преступлений, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

Подозреваемые раньше проживали по адресу, где совершили преступления. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы.