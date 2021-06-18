Екатеринбург готовится принять 12 Венский фестиваль

Каждый день с 20:00 на большом экране жители смогут увидеть записи концертов классической и современной музыки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге готовятся провести 12 Венский фестиваль. Мероприятие будет проходить с 1 по 24 июля на площади Кирова недалеко главного корпуса Уральского федерального университета. Каждый день с 20:00 на большом экране жители и гости уральской столицы смогут увидеть записи концертов классической и современной музыки, опер, балетов и музыкальных фильмов. Вход на мероприятие свободный.

- Главным событием фестиваля традиционно станет живой концерт в день открытия. Перед зрителями выступит состав оркестра театра «Урал Опера Балет», а также четыре солиста оперы: три из московского Большого театра и один – из Мариинского театра Санкт-Петербурга, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На фестивале будут работать волонтеры, которые помогут зрителям безопасно пересекать проезжую часть до и после окончания сеансов. Также организаторы обеспечат дежурство медиков и наличие огнетушителей. Для гостей будет работать фуд-корт, где по традиции будут подавать венские вафли.