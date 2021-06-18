Полиция выяснила подробности смерти девушки на улице Пехотинцев

Местная жительница проживала в квартире здания, рядом с которым произошла трагедия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции выяснили подробности смерти девушки, тело которой обнаружили утром возле жилого дома на улице Пехотинцев. Выяснилось, что погибшей было всего 19 лет. Это местная жительница проживала в квартире здания, рядом с которым произошла трагедия.

- Представители МВД проанализировали видео с камер наблюдения и установили, что еще в 08:30 девушка была жива, она стояла на первом этаже и курила в белом спортивном костюме, - сообщил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

Сообщение о том, что обнаружен труп девушки, поступило в дежурную часть ОП № 11 городского УМВД в 08:55. Знакомый погибшей рассказал, что девушка говорила о желании покончить с собой. Свой телефон она оставила на лестничной клетке. Причины случившегося сыщики сейчас выясняют.