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Общество18 июня 2021 16:25

В Екатеринбурге полицейские помогли найти дом пенсионерке с расстройством памяти

86-летняя пенсионерка успела дойти до железнодорожного вокзала
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает.

Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские помогли 86-летней пенсионерке. К ним обратилась женщина, которая рассказала, что в районе железнодорожного вокзала стоит женщина, которая не помнит своего имени и где она проживает. Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает.

- Транспортные полицейские проводили женщину в медицинский пункт вокзала, где при разговоре с врачом она все же вспомнила свое имя. Сотрудники полиции оперативно установили место проживания, доставили пожилую женщину домой, где передали внуку, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

Мужчина рассказал, что его бабушка страдает расстройствами памяти и обычно не выходит из дома одна. Однако так вышло, что именно в этот день она забыла свою сумочку с документами и контактными телефонами.