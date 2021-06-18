В Екатеринбурге полицейские помогли найти дом пенсионерке с расстройством памяти

Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские помогли 86-летней пенсионерке. К ним обратилась женщина, которая рассказала, что в районе железнодорожного вокзала стоит женщина, которая не помнит своего имени и где она проживает. Патрульным сообщили, что бабушка не смогла сказать ни о цели поездки, ни адреса, где проживает.

- Транспортные полицейские проводили женщину в медицинский пункт вокзала, где при разговоре с врачом она все же вспомнила свое имя. Сотрудники полиции оперативно установили место проживания, доставили пожилую женщину домой, где передали внуку, - сообщили в транспортной полиции по УрФО.

Мужчина рассказал, что его бабушка страдает расстройствами памяти и обычно не выходит из дома одна. Однако так вышло, что именно в этот день она забыла свою сумочку с документами и контактными телефонами.