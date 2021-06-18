В Алапаевске осудили полицейского, который рассказал о больном ВИЧ односельчанине

Фото: МО МВД "Алапаевский"

В Алапаевске осудили бывшего полицейского Вячеслава Шестакова, которого обвиняли в незаконном распространении сведений о частной жизни человека. История произошла в маленьком поселке Асбестовский. Экс-участковый узнал, что что одна из сотрудниц местного детского сада живет с мужчиной, который болен ВИЧ-инфекцией.

- В период времени с мая по сентябрь 2020 года, действуя умышленно, из личной неприязни к потерпевшему, экс-полицейский сообщил об имеющемся у него заболевании своим родственникам, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, пострадавший в этой истории мужчина, чей диагноз был раскрыт, «точил зуб» на старшего лейтенанта.

- Вячеслав оформил на него протокол за употребление наркотиков. После этого потерпевшему назначили административный арест на несколько суток в изоляторе, - уточнила адвокат. – Кстати, в процессе оформления протокола потерпевший и рассказал, о том, что у него есть заболевание.

Алапаевский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.