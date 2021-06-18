Отец Сергий отказался от адвокатов в преддверии суда

Николай Романов уже отбывал срок за убийство в 90-ых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий (Романов) отказался от адвокатов в преддверии суда. Сторонники бывшего схиигумена опубликовали письмо священника из СИЗО.

- Я вне политики государственной и церковной. Без моего согласия адвокаты выступали публично, формируя общественное мнение, расходящееся с моими внутренними убеждениями, - говорится в письме Сергия.

Напомним, что бывший священнослужитель был отстранен от сана. Это было связано с его скандальными проповедями. В них он, в частности, призывал не соблюдать режим самоизоляции в связи с коронавирусом, а также нелестно высказывался о руководстве РПЦ и правительстве России.

Но после отстранения от сана экс-схиигумен не остановился. Он отказался покидать территорию обители, как от него требовал глава Екатеринбургской метрополии. Ослушавшись, отец Сергий был отлучен от церкви, став раскольником.

Сергию предъявлено обвинение по трем уголовным статьям - о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве.