Свыше 94 тысяч снимков МРТ в месяц: медучреждения Екатеринбурга сравнили по мобильной активности

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона на Урале

По данным ВЦИОМ, самый желаемый подарок россиян за последний год - здоровье себе, родным и всем людям. Накануне всероссийского дня медицинского работника специалисты МегаФона поделились данными обезличенной статистики Big Data о мобильной активности в лечебных учреждениях Уральской столицы.

Самый большой объём мобильного интернет-трафика зафиксирован в Городской клинической больнице №40. Ежемесячного объема гигабайт в этой здравнице хватит, чтобы отправить онлайн 94 000 снимков МРТ в месяц или совершить более 6 млн видеозвонков в мессенджерах. Именно это учреждение лидирует в Екатеринбурге и по голосовому общению. В среднем один абонент МегаФона проговаривает здесь более 400 минут в месяц.

На втором месте по интернет-активности сотрудники и пациенты Свердловской областной клинической больницы №1. Сюда приезжают жители со всего региона, а штат медицинских работников превышает 2 тысячи человек. За сутки здесь загружают в сеть объем данных равный 89 000 рентгеновских снимков. На телефонные переговоры уходит более 14 тысяч часов в месяц.

Третью строчку рейтинга занимает Травматологическая Городская больница №36. Здесь ежемесячный мобильный интернет-трафик сравним с 85 000 КТ-снимков, голосовой трафик – более 8 тысяч часов в месяц.

- Чтобы наши абоненты-медики могли активно использовать мобильную связь на все 100%: консультироваться online с коллегами из других регионов, собирать консилиумы, мы постоянно расширяем покрытие сети, улучшаем качество связи и повышаем скорости передачи данных. Благодаря проведенным техническим работам на сети только с начала этого года суммарный объем онлайн-трафика всех учреждений медицинской сферы Свердловской области вырос почти на 10%, - рассказал технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.