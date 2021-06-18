Фото: Антон Власов/группа ВКонтакте "Том Сойер Фест - Екатеринбург"

В Екатеринбурге волонтеры «Том Сойер Фест» нашли другой дом для реставрации, так как предыдущий на Кирова, 59 будут сносить. Сейчас в планах привести в порядок дореволюционное здание на Фрунзе ,35 г, в котором сейчас располагается подразделение ЕМУП ТТУ.

- Мы нашли дом! Или он нас, мы так и не поняли. Еще до новости о планах по сносу Кирова 59, мы вели работу с ЕМУП Гортранс по согласованию расстановки строительных лесов рядом с трамвайными путями. И когда мы сообщил, что вынуждены отказаться от объекта, в конце разговора сотрудники Гортнатса поинтересовались: «а почему вы наш дом Колчака не рассматривали? - написали организаторы фестиваля в группе ВКонтакте.

Как рассказали волонтеры, дом был построен до революции как общественное здание школы. Со временем у него появилось название «Дом Колчака», так как по легенде в нем останавливался Колчак. И это здание, по словам организаторов фестиваля, точно не будут сносить.