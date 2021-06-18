В Екатеринбурге ГИБДД и приставы ловили должников с помощью камер и мобильного приложения

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники областной ГИБДД и приставы ловили должников с помощью камер и мобильного приложения. Они встали на одном из оживленных перекрестков города и останавливали водителей, имеющих задолженность по штрафам. При приближении должников инспекторам и приставам поступал сигнал.

- Автоинспекторы останавливали этот автомобиль и проверяли документы у водителя. Более тщательную проверку прошли водители 30 автомобилей, по которым поступила информация в специальном приложении, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Всего на злостных неплательщиков составили 17 административных материалов. Им грозит ответственность в виде оплаты штрафа в двойном размере, административный арест на срок до 15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебные приставы, в свою очередь, выдали 18 повесток с обязательством явки в подразделение для уплаты 230 тысяч рублей. Некоторые горожане вызвались оплатить штрафы на месте. Всего приставы взыскали задолженностей на сумму 65 тысяч рублей.