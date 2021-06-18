Школьница из Березовского занялась сексом с гастарбайтером: теперь ему грозит срок

Возбуждено уголовное дело ч.3 ст.134 УК.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Березовском задержали 22-летнего гастарбайтера из Таджикистана, которого обвиняют в половом сношении с 13-летней девочкой. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, в начале мая школьница провела вечер в компании взрослого ухажера в сауне на улице Маяковского.
О случившемся она рассказала инспектору ПДН, так как состоит на учете из-за злоупотребления спиртным.
- Девочка воспитывается в неполной семье отцом. Гастарбайтер находится в России легально, у него вид на жительство, - отметил инсайдер «КП».
Теперь мигранту грозит до 10 лет колонии.