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Происшествия18 июня 2021 13:56

Школьница из Березовского занялась сексом с гастарбайтером: теперь ему грозит срок

Девочка рассказала о случившемся инспектору ПДН
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Возбуждено уголовное дело ч.3 ст.134 УК.

Возбуждено уголовное дело ч.3 ст.134 УК.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском задержали 22-летнего гастарбайтера из Таджикистана, которого обвиняют в половом сношении с 13-летней девочкой. Как рассказал «КП» источник в силовых кругах, в начале мая школьница провела вечер в компании взрослого ухажера в сауне на улице Маяковского.

О случившемся она рассказала инспектору ПДН, так как состоит на учете из-за злоупотребления спиртным.

- Девочка воспитывается в неполной семье отцом. Гастарбайтер находится в России легально, у него вид на жительство, - отметил инсайдер «КП».

Теперь мигранту грозит до 10 лет колонии.