Похитителя санитайзера задержали по горячим следам Фото: Алексей БУЛАТОВ

На вокзале Нижнего Тагила мужчина украл санитайзер стоимостью 4 тысячи 416 рублей. Похититель хотел установить его дома, но попался полицейским.

- В дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Нижний Тагил поступило сообщение, что на цокольном этаже здания вокзала кто-то похитил настенный сенсорный дозатор для дезинфицирующего средства, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчину задержали по горячим следам. Похитителем санитайзера оказался 25-летний житель Качканара. В Нижний Тагил он приехал из Егоршино на электричке. Полицейские завели на похитителя уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража).