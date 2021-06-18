Перевозки пассажиров пригородными «Ласточками» в Свердловской области выросли на треть с начала года

Фото: предоставлено СвЖД

За 5 месяцев 2021 года перевозки пассажиров пригородными электропоездами «Ласточка» в Свердловской области выросли на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (перевезено 583 тыс. пассажиров). Жителей региона привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. Кроме того, маршрутная сеть «Ласточек» постоянно расширяется.

Так, с января 2021 года скоростные электрички начали курсировать в сообщении Шарташ – Ревда и Екатеринбург – Билимбай (через Первоуральск). В результате частота курсирования «Ласточек» до Первоуральска увеличилась до 2 пар в день (прим: пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»).

С апреля появился новый маршрут Нижний Тагил – Екатеринбург – аэропорт Кольцово. Частота курсирования «Ласточек» на нижнетагильском направлении увеличилась до 6 пар в день, а у жителей Нижнего Тагила, Невьянска и Новоуральска появилась возможность без пересадок добираться до аэропорта.

Фото: предоставлено СвЖД

«Ласточки» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. Каждый вагон оборудован климатической установкой, очистка поступающего в салон воздуха происходит за счет двухступенчатой системы фильтрации, состоящей из фильтров грубой и тонкой очистки. Обеззараживание воздуха ведется при помощи ультрафиолетовых ламп; они полностью безопасны для человека, так как находятся под крышей вагона. В салоне есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты.

Оформить проездные документы на пригородные «Ласточки» можно в кассах АО «Свердловская пригородная компания», в терминалах самообслуживания, на сайте компании, а также через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам». Продажа билетов начинается за 10 суток. При посадке в электропоезд помимо билета необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

«Ласточки» в Свердловской области курсируют из Екатеринбурга в Кушву и Серов (через Нижний Тагил), в Шалю и Кузино (через Первоуральск) и в Каменск-Уральский. За 5 месяцев 2021 года в направлении Нижнего Тагила на скоростную электричку было продано 375 тыс. билетов (+19%), в направлении Каменска-Уральского – 136 тыс. билетов (+59%), в направлении Кузино – 44 тыс. билетов (+81%).