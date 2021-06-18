Уральца, насмерть запинавшего знакомого, отправили в колонию

Суд назначил Дмитрию 9 лет исправительной колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске на основании вердикта коллегии присяжных суд вынес приговор Дмитрию Красильникову, насмерть забившему друга 27 октября 2020 года. Он признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

- Красильников, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома по ул. Ухтомского Красноуфимска, нанес потерпевшему не менее одного удара кулаком в область головы и не менее 83 ударов обутыми ногами и руками в область головы, шеи, туловища и верхних конечностей, - рассказали в прокуратуре.

Дмитрий устроил драку из-за услышанной в свой адрес нецензурной брани. Суд назначил ему 9 лет исправительной колонии строгого режима.