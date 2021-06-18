В Екатеринбурге Стенограффия выбрала дворы, которые преобразят

Во дворах распишут стены, а затем устроят мастер-классы и концерты участников Ural Music Night

В Екатеринбурге Стенограффия выбрала четыре двора, которые преобразят. В них распишут стены, устроят мастер-классы и концерты участников Ural Music Night. В список вошли дворы на Мичурина, 49, Трактористов, 4, Малышева, 23 и Титова, 23.

- Нам было важно услышать и понять те причины, по которым вы обратились к проекту: сделать безопасное место для детей, привести в порядок городские джунгли, обезвредить страшенские стенки с помощью искусства, - рассказали организаторы.

Сейчас команда Стенографии планирует взять интервью у жителей близлежащих домов, подобрать работающие инструменты для улучшения двора. После этого дворы преобразуют и 11 июля устроят большой праздник.