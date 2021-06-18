Инцидент произошел на Антона Валека. Фото: google.com/maps/

В Екатеринбурге полиция поймала мужчину, который мастурбировал при прохожих. Инцидент произошел 17 июня на улице Антона Валека.

Очевидцы сообщили в полицию о том, что в кустах рядом с «Домом книги» стоит мужчина без штанов.

- Прибывшими полицейскими было установлено, что мужчина мастурбировал, наблюдая за прохожими. Он рассказал, что ему стало жарко, поэтому он решил снять штаны, - поделился с «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

Полицейским 54-летний мужчина сообщил, что состоит на учете у психиатра и нарколога. Любителя наблюдать за прохожими доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве. В прошлом он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов и был судим за кражу и грабеж, а также за ряд других преступлений.